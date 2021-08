Mondial Beach Soccer 2021 : Déjà qualifié en quart, le Sénégal s'incline 3-2 contre Oman

Le Sénégal s'est incliné 3-2 contre Oman, lors de la troisième et dernière rencontre de la phase de poules de la coupe du monde de Beach Soccer. En lice ce mardi matin, les poulains de Ngalla Sylla ont très tôt concédé l'ouverture du score après seulement cinq minutes de jeu suite à un but d'Abdullah (1-0.)



Déjà la tête en quart de finale, les lions après avoir pris le dessus sur l'Uruguay et le Portugal ont logiquement pris un deuxième but dans ce match piège, (2-0) grâce à Yahya qui avait réussi à tromper la vigilance du portier sénégalais. Profitant de l'expulsion de Pape Mor Boye qui a pris un carton rouge, les outsider n'ont pas fait de complexe contre l'un des favoris du tournoi.



Une sélection sénégalaise moins dominatrice qui a subi les assauts du petit poucet du groupe D. Il faudra attendre la troisième partie de jeu pour voir Ninou Diatta réduire la marque puis assister au second but des Lions inscrit par Ibrahima Baldé.



Insuffisant pour empêcher la défaite sénégalaise puisque le Oman avait encore une longueur d'avance sur les champions d'Afrique en titre, 3-2 score final. Pour les Lions de la plage, il faudra vite se ressaisir avant d'aborder le match de quart de finale qui se profile dans quelques jours...