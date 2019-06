Mondial Basket U19 : Les « Lionceaux » ont reçu le drapeau des mains de Matar Ba

Le ministre des sports Matar Ba vient officiellement de remettre le Drapeau à l’équipe nationale de Basket du Sénégal des moins de 19 ans. Une cérémonie empreinte de solennité et de symbolisme comme à l’accoutumée.



En route pour la Coupe du Monde de basket des u19 prévue du 29 juin au 07 juillet 2019 en Grèce, les « Lionceaux » qui ressortent d’une intense phase de préparation à Dakar, sous la direction du coach Madiène Fall sont fins prêts à quelques jours du début de la compétition.



Logé dans la poule A, en compagnie des États-Unis d’Amérique, de la Nouvelle Zélande et de la Lituanie, les vice-champions d’Afrique des U19 partent confiants et revigorés.