Mondial Basket / Sénégal – Canada : Les « Lions » à la quête d’une victoire pour l’honneur et les JO

Il est vrai que le groupe H est particulièrement relevé avec des cadors du Basket tels que la Lituanie 6e au classement mondial, ainsi que l’Australie et le Canada respectivement 11e et 23e. Avec sa 37e place mondial (2een Afrique derrière le Nigeria), les « Lions » font office de challengers, Un statut clair et logique, qui n’empêche pas d’avoir des ambitions dans ce tournoi.

Sauf que, en conférence de presse d’avant match (Sénégal – Lituanie), le coach Tapha Gaye, déclarait sans langue de bois : « Nous n’avons pas d’objectifs spécifiques dans cette coupe du monde. Il s’agira de prendre les matches les uns après les autres. On tirera le bilan après. » Avait-il lâché face à la presse internationale. Une résignation d’emblée ? Ou un réalisme froid ? Quoi qu’il en soit, il faudra aller au-delà de la simple participation infertile voire humiliante.

Il faudra refuser l’humiliation pour une nation de basket telle que le Sénégal de rentrer bredouilles de la Chine. Sans éclat, sans victoire. Donc sans jouer de matches de classement encore moins avoir la possibilité de se positionner comme meilleure nation Africaine, synonyme d’un ticket pour aller chercher la qualification aux JO de Tokyo 2020.



Le sursaut d’orgueil contre les « Boomers » hier, montre que la bande à Xane D’Almeida (14 pts, 5 rebonds et 4 passes) est loin d’avoir abdiqué dans ce groupe de la mort. On peut s’attendre à une partie de haut niveau, ce jeudi à 7h30 GMT, contre les Canadiens déjà battus (108-92) par l’Australie et (92-69) par la Lituanie. Un adversaire prenable pour le Sénégal…