Mondial Basket / Moustapha Gaye, coach des « Lions » : « Nous sommes prêts pour le match de demain...»

Moustapha Gaye qui a d’abord fait allusion à la préparation de son groupe qui a récemment disputé deux tournois en Italie et en Chine (8 matches au total, 5 défaites pour 3 victoires) jugeant cette campagne assez satisfaisante. Désormais, il affirme que les « lions » sont prêts : « Nous sommes prêts pour jouer le match de demain, contre une bonne équipe de Lituanie. Nous sommes prêts à faire un bon match. Jai confiance en mes joueurs, on n’a pas d’état d’âme, c’est juste un match de basket qu’il faudra gagner »

Interrogé sur les réelles ambitions du Sénégal dans cette coupe du monde, l’expérimenté coach, Tapha Gaye, qui connait très bien le haut niveau, préfère éviter de faire des projections et compte avancer pas à pas dans la compétition : « Ce n’est pas mon premier championnat du monde, j’ai déjà fait le mondial de Basket en 2006, j’ai également participé aux jeux olympiques. Je sais que le niveau mondial est très élevé mais je n’ai pas un objectif particulier pour cette compétition. On jouera les matches les uns après les autres, après on fera le bilan. » a-t-il avancé.

D’après lui, sa vision du basketball est du moins assez simpliste, le tout étant de trouver le bon équilibre au sein de l’animation du jeu : « Le basketball est complexe, il faut juste chercher l’équilibre entre l’attaque et la défense, entre le jeu placé et la contre-attaque. Pour moi la meilleure solution c’est de trouver l’équilibre », révèlera-t-il à l’attention de la presse.