Mondial Basket / Match de classement : clap de fin pour les « Lions » après leur dernier match pour une 5e défaite (Jordanie 79-77 Sénégal)

C’était le dernier acte de la team Sénégal dans cette coupe du monde masculine de Basket, avec le deuxième match de classement qui opposait les « lions » à la Jordanie ce lundi. Malheureusement, il s’est soldé par une 5e défaite (79 à 77.) Un écart de deux points qui a fini de signer la débâcle sénégalaise dans ce mondial Chinois.



Il fallait se lever tôt ce lundi (8h00 GMT), pour suivre la dernière sortie du Sénégal face à la Jordanie. Dans ce deuxième match de classement, il était question de sauver l’honneur pour les « Lions » après quatre défaites de rang.



Ainsi, après un début de match poussif (Q1 : 22-16) en face des Jordaniens, le Sénégal revenait fort pour remporter le deuxième quart temps (Q2 : 20-13) 36 à 35 à la pause.



Dans cette belle dynamique, Youssoupha Ndoye, auteur d’un double-double (22 points, 11 rebonds) permettait en partie, à ces partenaires de faire jeu égal dans le troisième quart temps (Q3 : 20-20.)



Devant l’éventualité d’une possible victoire dans cette compétition, le Sénégal aura très vite déchanté, en concédant le dernier ¼ (Q4 : 24-21.) Une fin de match en mode « NBA » avec des shoots à trois points de part d’autre et des actions individuelles de classe.



Le score penchera en faveur de la Jordanie (79 à 77), qui courait également derrière son premier succès du tournoi. À signaler la performance exceptionnelle du Jordanien Dar Tucker (Arrière, 31 ans 1m90) auteur d’un double-double avec 34 points et rebonds.





Le Sénégal rentre bredouille de cette coupe du monde de basket, avec aucune victoire au compteur, pas de qualification aux JO 2020 de Tokyo et une image entachée…