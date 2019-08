Mondial Basket : Le Sénégal a bouclé sa préparation avec un bilan de 5 défaites et 3 victoires, cap sur Dongguan…

Après une intense phase de préparation, d’abord en Italie dans le tournoi de Verone, ensuite en Chine au tournoi international de Suzhou (Battue par le Venezuela (84-71), victorieuse contre Porto Rico (90-61) et la Jordanie (69-64), la team Sénégal présente un bilan assez mitigé de 5 défaites et 3 succès. À présent, la délégation sénégalaise devrait rallier la ville de Dongguan (Chine), camp de base des « Lions », ce mercredi.



En 8 rencontres, Moustapha Gaye ne semble pas avoir trouvé la bonne formule, qui permettrait aux « Lions » de ne pas faire figure de simple participant à cette coupe du monde de Basket (31 août – 15 septembre.) Dans une poule H (Sénégal, Lituanie, Canada, Australie) que d’aucuns estiment « injouable » pour la modeste sélection sénégalaise, il faudra revoir les schémas et animations de jeu. Un challenge de taille pour Moustapha Gaye qui a eu à peine le temps de s’installer comme coach principal, en remplacement à Abdourahmane Ndiaye « Adidas. »