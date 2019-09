Mondial Basket / Groupe H : Le Sénégal va tenter de se relancer contre l’Australie ce mardi

Rappelons-le, les Australiens ont déjà réussi la belle performance de dominer les USA en match de préparation (Double tenant du titre, en route pour un troisième sacre en Chine.)



108 points marqués contre le Canada, 27 points de moyenne par ¼ temps



La bande à Patty Mills (15pts, 5 passes contre le Canada) et Matthew Dellavedova (Meilleur scorer contre le Canada, 24pts, 5 rebonds, 5 passes) ont sorti le grand pour se défaire des « Road Warriors » du Canda (108 à 92.) Une belle moyenne de 27 points par quart temps, avec pas moins de 5 joueurs qui ont largement dépassé la barre des 10 points (Dellavedova 24pts, Patty Mills 15pts, Baynes 10pts, Ingles 13pts, Goulding 16pts.) Tout ça pour dire que les « Lions » auront fort à faire contre l’Australie.



Le Sénégal, 11.75 points de moyenne par ¼ contre la Lituanie



Devant cette efficacité redoutable, les 47 points du Sénégal contre la Lituanie paraissent maigres (11.75 / quart temps.) Seul le capitaine Maurice Ndour et ses 8 points avait quelque peu existé lors du premier match imité par Babacar Touré et Ibrahima Faye (8pts chacun.) Des carences offensives et une défense défaillante qu’il faudra, pour Tapha Gaye, revoir sur le parquet du Dongguan Stadium.