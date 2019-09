Mondial Basket / Groupe H : Le Sénégal perd contre l’Australie 81-68, malgré un match héroïque

5 - 0 d'entrée avec deux paniers du meneur des "Lions" Xane D'Almeida (Meilleur marqueur des Lions avec 14 points) qui lançait très bien le Sénégal dans ce match contre L'Australie. Très agressifs dans la raquette Maurice Ndour (13pts) et Youssoupha Ndoye auteur d’un double-double (13pts et 10 rebonds) ont su d'entrée imposer leur gabarit pour gratter quelques ballons et scorer. Avec un écart de +6pts par instants, pour le Sénégal.



Loin d'être démotivés, Matthew Dellavedova et les siens sont peu à peu revenus au score, pour prendre un léger avantage à la fin du premier quart temps (Q1 : 18 à 16.)



Discret en début de match, Mohamed Faye prenait ses responsabilités dans le deuxième quart temps avec deux tirs à 3 points d'affilée (26 à 24) pour les "lions." Un élan vite freiné par Le meneur des "Boomers", Patty Mills qui donnait la réplique avec (deux paniers à 3 points, 31-28.)



Dans ce match très tactique Moustapha Gaye, n'a pas hésité à prendre les "Temps morts" pour recadrer ses hommes et rester dans la partie. 36 à 33 (Q2 : 18-17) en faveur de l'Australie, à la pause.



La reprise était d’un autre niveau avec une équipe du Sénégal moins en réussite, alors que les « Boomers » avec un excellent Patty Mills (Best scorer 22 pts) étaient en état de grâce (Un écart de +13 points, 54 à 41.) Le Sénégal moins présent dans les rebonds, avec un repli défensif moins efficace, retombaient dans leurs travers. 60 à 50 à la du troisième quart temps complètement dominé par l’Australie 60 à 50 (Q3 : 24-17.)



Intéressant en sortie de banc, Babacar Touré (9pts) ramenait le Sénégal d’entrée à -7pts (2points + la faute) dans le dernier ¼. Moins en réussite dans le jeu intérieur, les coéquipiers de Mouhamed Faye ont un peu abusé des Shoots longue distance ( 24% de réussite sur les 3pts) C’est finalement aux forceps et au talent que les Australiens finiront par l’emporter 81-68.