Mondial Basket / Groupe H : Le Sénégal bon dernier avec l'une des pires attaques du tournoi

Déjà qualifiées, les deux équipes se disputaient le fauteuil de leader dans ce groupe H où le Canada et le Sénégal étaient déjà éliminés après deux défaites concédées chacune. C'est donc les « Boomers » (276 points inscrits en 3 matches contre 275 points pour la Lituanie en autant de rencontres) qui s'en sont les mieux tirés à l'issue d'une belle partie de Basket.



Le Sénégal termine bon dernier du groupe H (3 matches 3 défaites), derrière, le Canada, la Lituanie et l'Australie. Les "Lions" ferment par ailleurs, le tableau des équipes les plus offensives de cette coupe du monde avec seulement 176 points inscrits en trois matches (29e / 32). Soitune faible moyenne de 58.3 points / match, pour les protégés de Tapha Gaye. Là où la Serbie, le numéro 1 du classement, affiche une moyenne de 107.7 pts / match.



Même si tout semble d'ores et déjà perdu, le Sénégal devra encore jouer deux matches de classement dans un nouveau groupe, où seront renversées les troisièmes et quatrièmes selon un schéma bien défini par la FIBA.