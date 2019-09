Mondial Basket / Groupe D : Deuxième revers pour l’Angola battue 61-92 par l’Italie

Les Italiens ont fait respecté la hiérarchie dans le groupe D, ce lundi, face à l’Angola dominée (92-61.) Deuxième défaite de rang pour les Angolais qui peinent à exister dans ce groupe D relevé (Serbie, Italie, Philippines.)



Dominés dans tous les compartiment du jeu, et avec une faible réussite sur shoots ( 49% sur les 2pts, 11% sur le 2pts), Yanick Moreira (15pts et 8 rebonds) et Carlos Morais (10pts 3 rebonds) n’ont pas réussi à inverser le cours de la partie.



Désormais, les « Palancas Negras » savent ce qui leur reste à faire : Décrocher une victoire dans cette coupe du monde contre les Philippines ce mercredi.