Mondial Basket / Groupe B : Le Nigeria signe enfin une victoire contre la Corée 108-66 et se relance pour les matches de classement

Après un démarrage timide dans le premier quart temps (Q1 : 17-15) les « Super Eagles » sont progressivement montés en puissance inscrivant quasiment une trentaine de points lors des trois ¼ suivants (Q2 : 17-15 ; Q3 : 30-19, Q4 : 29-16.) Avec 21.2% de réussite sur les Shoots à deux points et 81.8% sur les lancers francs, ils auront dominé la partie de bout en bout. Une réaction qui arrive à son heure puisqu’elle relance complétement le Nigeria dans ce mondial de Basket.



En effet, si la qualification au second tour est désormais impensable suite aux deux défaites subies (77-82 contre la Russie, 81-94 face à l’Argentine.) Eric Micheal (17 points et 9 rebonds), Ike Diogu (16pts, 6 rebonds) se sont relancés, et pourront jouer les matches de classement. À cela s’ajoute la possibilité de finir meilleure nation africaine, de cette coupe du monde, synonyme de qualification TQO (Tournoi de qualification olympique.)