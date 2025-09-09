Mondial-2026: le Cap-Vert, tombeur du Cameroun, fait un grand pas vers une qualification historique

Le Cap-Vert a fait un grand pas vers sa première participation à une Coupe du monde en dominant le Cameroun (1-0), mardi à Praia, lors des qualifications de la zone africaine pour le Mondial-2026.



Cette victoire permet aux Capverdiens de prendre cinq points d'avance sur les Lions indomptables en tête du groupe D, à deux journées de la fin.



Après les qualifications du Maroc vendredi et de la Tunisie lundi, l'attribution des six derniers billets directs pour le Mondial aux Etats-Unis, Canada et Mexique se jouera en octobre à l'occasion des deux dernières journées.



L'Egypte et l'Afrique du Sud avaient en effet la possibilité de valider leur qualification dès mardi mais les Pharaons n'ont pu se départager avec leur concurrent direct du Burkina Faso (0-0), tandis que les Bafana Bafana ont été tenus en échec par le Nigeria (1-1).



Mal embarqué dans une rencontre où il était mené 2-0 à la 40e minute, le Sénégal s'est lui dégagé la route du Mondial en renversant la RD Congo (2-3), grâce à un but en fin de match de l'ancien joueur du FC Metz, Pape Matar Sarr.



Les vainqueurs des huit groupes africains sont directement qualifiés pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrages, qualificatif pour le tournoi intercontinental de la Fifa.