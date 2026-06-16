Mondial 2026 / ‎Sénégal – France : Un choc déjà joué dans les esprits


Mondial 2026 / ‎Sénégal – France : Un choc déjà joué dans les esprits

‎Le match le plus attendu du groupe I cristallise toutes les attentions. À quelques heures du coup d’envoi du très attendu Sénégal–France, comptant pour la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la tension monte d’un cran. Considérée comme l’une des affiches les plus prestigieuses du premier tour, cette confrontation est déjà au centre de toutes les conversations sur la planète football.


‎Une affiche qui domine les débats


Depuis le tirage au sort effectué à Washington, le duel entre les Lions de la Téranga et les Bleus monopolise l’attention des observateurs. Consultants, anciens internationaux, analystes et supporters multiplient les commentaires et les pronostics sur l’issue de cette rencontre qui s’annonce particulièrement disputée. Sur les chaînes de télévision, dans les émissions sportives et surtout sur les réseaux sociaux, les débats se succèdent sans interruption. Rarement un match de phase de groupes aura suscité autant d’attentes avant même le coup d’envoi de la compétition.


‎Le Sénégal parmi les ambassadeurs de l’Afrique


Pour cette édition historique du Mondial, dix sélections africaines ont obtenu leurs tickets au mondial, confirmant la montée en puissance du football africain sur la scène internationale. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, évolue dans le groupe I aux côtés de la France, vice-championne du monde, de la Norvège et de l’Irak. Une poule relevée où chaque point comptera dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.


‎Le souvenir de l’exploit de 2002


‎Impossible d’évoquer cette affiche sans replonger dans les souvenirs du 31 mai 2002. Ce jour-là, pour sa première participation à une Coupe du monde, le Sénégal avait créé la sensation en battant la France (1-0) lors du match d’ouverture du Mondial en Corée du Sud et au Japon. Vingt-quatre ans plus tard, cette victoire historique reste gravée dans la mémoire collective des supporters sénégalais. Les Lions rêvent aujourd’hui de rééditer l’exploit et de marquer une nouvelle fois l’histoire du football mondial.


‎Une France en quête de revanche


‎Face à eux se dresse une équipe de France ambitieuse et déterminée à réussir son entrée dans la compétition. Les Bleus savent qu’un succès contre le Sénégal constituerait un pas important vers la première place du groupe. Animée par un désir de revanche et portée par son statut de favori, la sélection française entend imposer son rythme dès cette première sortie. Mais les Lions, forts de leur expérience et de leur confiance, comptent bien déjouer les pronostics.

 


‎Une bataille pour la première place


‎Au-delà du prestige, l’enjeu est considérable pour les deux équipes. Une victoire permettrait de prendre une sérieuse option sur la tête du groupe I avant les prochaines journées. Entre rivalité sportive, enjeux stratégiques et passion populaire, tous les ingrédients sont réunis pour offrir un spectacle de très haut niveau.


‎Le monde du football retient son souffle


‎Le coup d’envoi de cette affiche de gala sera donné ce mardi 16 juin 2026 à 19 heures GMT par l’arbitre australien Alireza Faghani. Devant des millions de téléspectateurs à travers le monde, Sénégalais et Français s’apprêtent à livrer un duel qui pourrait déjà donner le ton de leur parcours dans cette Coupe du monde 2026. Plus qu’un simple match de groupe, c’est une confrontation chargée d’histoire, d’émotions et d’ambitions qui attend les amoureux du ballon rond.

Autres articles
Mardi 16 Juin 2026
Cheikh Sadibou Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Drame devant le match Sénégal–France : Amadou Katy Diop s’éteint après un malaise

Drame devant le match Sénégal–France : Amadou Katy Diop s’éteint après un malaise - 16/06/2026

Sénégal – France : les Lions se battent jusqu’au bout mais cèdent face à un Mbappé décisif (3-1)

Sénégal – France : les Lions se battent jusqu’au bout mais cèdent face à un Mbappé décisif (3-1) - 16/06/2026

Trafic de drogue : La Brigade des Douanes de Koumpentoum saisit 970,6 kg de cocaïne pure évalués à 58 milliards CFA

Trafic de drogue : La Brigade des Douanes de Koumpentoum saisit 970,6 kg de cocaïne pure évalués à 58 milliards CFA - 16/06/2026

Saint-Louis : le ministre de l’Intérieur sur les lieux de l’effondrement, le bilan passe à 5 morts

Saint-Louis : le ministre de l’Intérieur sur les lieux de l’effondrement, le bilan passe à 5 morts - 16/06/2026

Gala national de la presse 2026 : révélations, innovations et appel fort à l’État, la CJRS met la barre très haut

Gala national de la presse 2026 : révélations, innovations et appel fort à l’État, la CJRS met la barre très haut - 16/06/2026

Mondial 2026-Match Sénégal VS France : À Dakar, les supporters croient en un nouvel exploit des Lions face à la France

Mondial 2026-Match Sénégal VS France : À Dakar, les supporters croient en un nouvel exploit des Lions face à la France - 16/06/2026

Au cœur de l’affaire Ndiaga Seck : le rôle présumé de « Cheikh Styliste » dévoilé…un bijoutier et des contacts jusqu’au Canada dans le viseur de la justice

Au cœur de l’affaire Ndiaga Seck : le rôle présumé de « Cheikh Styliste » dévoilé…un bijoutier et des contacts jusqu’au Canada dans le viseur de la justice - 16/06/2026

Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail »

Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail » - 15/06/2026

Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor

Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor - 15/06/2026

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves.

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves. - 15/06/2026

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck - 15/06/2026

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte »

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte » - 15/06/2026

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement »

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement » - 15/06/2026

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives - 14/06/2026

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services »

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services » - 14/06/2026

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation - 14/06/2026

Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade

Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade - 14/06/2026

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République - 14/06/2026

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture - 13/06/2026

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé »

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé » - 13/06/2026

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou - 13/06/2026

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss - 13/06/2026

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes - 13/06/2026

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève - 12/06/2026

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards - 12/06/2026

Électrification rurale :

Électrification rurale : " Des milliards de francs CFA transférés dans la sous-région", selon Thierno Alassane Sall - 12/06/2026

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall met en cause l’actuel Premier ministre

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall met en cause l’actuel Premier ministre - 12/06/2026

Médina : un homme arrêté pour avoir tenté de vendre la viande d’un mouton en état de décomposition

Médina : un homme arrêté pour avoir tenté de vendre la viande d’un mouton en état de décomposition - 12/06/2026

Assemblée Nationale : Le député Cheikh Thioro Mbacké démissionne de son poste de vice-président

Assemblée Nationale : Le député Cheikh Thioro Mbacké démissionne de son poste de vice-président - 12/06/2026

Touba : il incendie la maison familiale, blesse grièvement un policier et sème la terreur sur un toit armé de couteaux

Touba : il incendie la maison familiale, blesse grièvement un policier et sème la terreur sur un toit armé de couteaux - 12/06/2026

RSS Syndication