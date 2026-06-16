Mondial 2026 / ‎Sénégal – France : Un choc déjà joué dans les esprits

‎Le match le plus attendu du groupe I cristallise toutes les attentions. À quelques heures du coup d’envoi du très attendu Sénégal–France, comptant pour la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la tension monte d’un cran. Considérée comme l’une des affiches les plus prestigieuses du premier tour, cette confrontation est déjà au centre de toutes les conversations sur la planète football.



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‎Une affiche qui domine les débats



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Depuis le tirage au sort effectué à Washington, le duel entre les Lions de la Téranga et les Bleus monopolise l’attention des observateurs. Consultants, anciens internationaux, analystes et supporters multiplient les commentaires et les pronostics sur l’issue de cette rencontre qui s’annonce particulièrement disputée. Sur les chaînes de télévision, dans les émissions sportives et surtout sur les réseaux sociaux, les débats se succèdent sans interruption. Rarement un match de phase de groupes aura suscité autant d’attentes avant même le coup d’envoi de la compétition.



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‎Le Sénégal parmi les ambassadeurs de l’Afrique



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Pour cette édition historique du Mondial, dix sélections africaines ont obtenu leurs tickets au mondial, confirmant la montée en puissance du football africain sur la scène internationale. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, évolue dans le groupe I aux côtés de la France, vice-championne du monde, de la Norvège et de l’Irak. Une poule relevée où chaque point comptera dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.



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‎Le souvenir de l’exploit de 2002



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‎Impossible d’évoquer cette affiche sans replonger dans les souvenirs du 31 mai 2002. Ce jour-là, pour sa première participation à une Coupe du monde, le Sénégal avait créé la sensation en battant la France (1-0) lors du match d’ouverture du Mondial en Corée du Sud et au Japon. Vingt-quatre ans plus tard, cette victoire historique reste gravée dans la mémoire collective des supporters sénégalais. Les Lions rêvent aujourd’hui de rééditer l’exploit et de marquer une nouvelle fois l’histoire du football mondial.



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‎Une France en quête de revanche



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‎Face à eux se dresse une équipe de France ambitieuse et déterminée à réussir son entrée dans la compétition. Les Bleus savent qu’un succès contre le Sénégal constituerait un pas important vers la première place du groupe. Animée par un désir de revanche et portée par son statut de favori, la sélection française entend imposer son rythme dès cette première sortie. Mais les Lions, forts de leur expérience et de leur confiance, comptent bien déjouer les pronostics.

