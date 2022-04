Mondial 2022 : Le président du Zamālek demande aux supporters égyptiens de se rendre au Qatar pour se venger du Sénégal…

Le président du Zamālek, Mortada Mansour (69 ans) en veut terriblement aux supporters sénégalais après les incidents de la double confrontation entre le Sénégal et l’Égypte (barrages mondial 2022.) Suite à l’élimination des Pharaons privés d’une deuxième participation de rang à une coupe du monde, par les Lions, il estime que les égyptiens ne doivent pas en rester là.



Sur la page Facebook du média égyptien Kora11, Mortada Mansour a déclaré vouloir porter la riposte au Sénégal. À la Coupe du monde prévue au Qatar, il a invité les supporters de la sélection égyptienne à aller perturber les Lions.



D’après lui, ils doivent se rendre au Qatar au mois de novembre prochain, dans le seul et unique but de se venger. « J'exige que les Égyptiens aillent au Qatar pour assister aux matches de la coupe du monde du Sénégal et répondre à ce qui leur est arrivé. Dans notre droit et celui de Mohamed Salah… »



Pour rappel, en plus d’avoir vu leur hymne national hué, les joueurs sénégalais avaient été victimes d’insultes et de pointeurs lasers au stade du Caire où ils avaient perdu par 1-0. Lors de la manche retour, le même traitement a été rendu aux Égyptiens, à Dakar, où ils ont été éliminés aux tirs au but (1-0, tab 3-1.)