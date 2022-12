Mondial 2022 : Deux vols spéciaux affrétés par le ministère des sports pour convoyer les Lions, leurs familles et les supporters…

On en sait un peu plus sur le retour des Lions au Sénégal, ce mardi à 16h30 gmt. Le ministère des sports a décidé de prendre en charge et d’organiser le retour de la sélection nationale. Mais aussi celui d’une grande partie de la presse sportive sénégalaise et d’autres personnalités, informe un communiqué…

« Dans le cadre de l'organisation et la prise en charge des délégations sénégalaises présentes à la phase finale de la Coupe du monde Qatar2022, le Ministère des Sports informe que deux avions sont affrétés pour le retour des compatriotes de Doha à Dakar. »

« Le Ministère des Sports souligne ainsi que l'avion devant transporter les joueurs comprendra également les membres de la délégation officielle et les familles des joueurs. »

L'arrivée des Lions est prevue ce Mardi 06 Décembre 2022 à 16h30mn à l'aéroport de Yoff.

Les Lions seront reçus dans la soirée par le Chef de l’État. »