Mondial 2022 : Ce que le tirage au sort a réservé aux Lions du Sénégal pour les phases de poules des éliminatoires

Le sort a bien servi l'équipe du Sénégal lors du tirage des phases de poule par la FIFA. En ayant fait le travail au Caire, où elle a atteint la finale, l'équipe de Aliou Cissé s'est offert un rang de tête de série et par conséquent, une poule relativement abordable pour les éliminatoires du Mondial Qatar 2022.



Le Sénégal est logé dans la Groupe A. Et pour espérer une troisième qualification au Mondial, les Lions devront finir à la première place de leur poule, qui sera synonyme de qualification au second tour des éliminatoires.



Le match le plus dur sera certainement contre le Mali voisin qui est en pleine reconstruction et qui sait se défoncer face au Sénégal. Il faudra s’attendre à un derby ouest-africain. Le Niger est l’un des trois adversaires du Sénégal. Une rencontre qui semble à la portée des Lions, qui avaient battu en aller et retour les gazelles lors des éliminatoires à la CAN 2017. Le Djibouti, classé 202e mondial au classement FIFA, est l’équipe supposée la plus faible du groupe.