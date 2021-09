Mondial 2022 / 3e et 4e journées des éliminatoires : Aliou Cissé présente sa liste de joueurs le 01 octobre...

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé, publiera sa liste de Lions le vendredi 01 octobre 2021 à 10h00 a-t-on appris via un communiqué officiel de la fédération sénégalaise de football (FSF.)



La Fsf de préciser que cette publication sera faite dans le cadre des matches Sénégal - Namibie le 09 octobre 2021 à 19h00 (GMT) au stade Lat Dior de Thiès. Et, la rencontre prévue entre la Namibie et le Sénégal, le 12 octobre 2021 à 13h00 (GMT) à Johannesburg (Afrique du Sud.) Des rencontres comptant pour la 3ème et la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.



Cette liste ne devrait pas comporter beaucoup de surprises. Les cadres de l'équipe sont attendus en plus de quelques habitués de la tanière. C'est de notoriété publique qu'Aliou Cissé entend poursuivre sa logique conservatrice sous-tendue par un besoin d'assurer une certaine continuité.



Le nom du latéral droit du Bayern de Munich, Bouna Sarr et celui du jeune attaquant de l'OM Bamba Dieng, ainsi que son coéquipier Pape Guèye, sont expectés dans cette liste...