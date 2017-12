Mondial 2018 - La Russie, la Croatie et la Serbie veulent se mesurer aux Lions

Auguistin Senghor affirme que ces équipes veulent jouer contre le Sénégal.



“Nous avons plusieurs propositions sous la main assez sérieuses et nos intermédiaires sont en train d’y travailler et très certainement cela va se faire. La Russie, la Croatie, la Serbie, la Corée du Sud, le Costa Rica et le Panama nous ont contactés”, renseigne le président de la Fsf.











wiwsport