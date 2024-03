Mon soutien total à Amadou Bâ (Par El Malick Seck)

À l'heure où des responsables de Bennoo ont choisi de lâcher au milieu du gué notre candidat Amadou Bâ, cherchant à l'humilier, torpiller sa campagne et le faire perdre, je voudrais exprimer mon soutien total et sans équivoque à un ami d'abord et à un grand frère ensuite. C'est le meilleur profil pour le Sénégal en ces temps troubles. Notre pays vit une situation inédite et les derniers choix de notre camp de reporter les élections, d'accuser de vaillants juges, de souiller la démocratie, de nous faire vivre une situation inédite, de saccager l'héritage d'une lutte acharnée menée depuis des lustres, est une très mauvaise option et l'histoire le dira un jour.





Les responsables de notre camp qui pensent que faire perdre Amadou Bâ est une victoire n'ont rien compris à la politique. Ba continuera à battre campagne malgré ce combat perdu d'avance et je suis persuadé qu'il va gagner. Les sénégalais n'attendent pas de consignes pour voter pour ou contre, mais lucidement ils vont choisir. Avec une grande maturité comme ils l'ont toujours fait.





El Malick Seck (elmalickseck2021@gmail.com)