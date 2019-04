« Mon frère Bara Sow a été envoûté par Cheikh Béthio Thioune », l'accablant témoignage d'un témoin

Le témoin accable, au premier chef, le guide des thiantacounes. « Mon frère a été envoûté par Cheikh Béthio Thioune et je pense qu’il est le premier responsable de sa mort. Bara Sow lui donnait tout ce qu’il lui demandait. Il faisait aussi tout ce qu’il lui demandait de faire. » Le témoin a assuré que le guide religieux a commis une faute lourde, car il n'a pas détecté le danger dans lequel vivaient les thiantacounes Bara Sow et Ababacar Diagne, morts sous les coups de ses disciples.



Face à Abdou Dialy Kane, avocat de la défense, le frère de Bara Sow est resté stoïque, presque jusqu'au bout, le conseil des accusés cherchant des incohérences dans sa version, le poussant à se contredire. Il a reposé maintes fois les mêmes questions, au point d'indisposer le parquet et même le juge Thierno Niang. Le témoin, tuteur de la victime, s'est montré combatif face aux conseils des 19 accusés, qui ont essayé de « lui faire dire ce qu’il n’a pas dit », à propos de l’internement psychiatrique de son frère Bara Sow. Ce dernier, entre-temps devenu marié et père de trois enfants, «recevait un traitement à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye», a confirmé son frère, précisant qu' « il n'était pas fou ».



Il considère les « commandos » de Béthio Thioune comme des hommes violents, colériques qui s'en prenaient aux talibés quand ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. La matinée de ce jeudi a été décisive pour le principal suspect de ce dossier, Cheikh Béthio Thioune, qui est jugé par contumace.



Le procès du double meurtre de Médinatoul Salam se poursuit devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Mbour. Les thiantacounes comparaissent pour avoir tué leurs condisciples Bara Sow et Ababacar Diagne. Les audiences doivent durer un peu plus de deux semaines. Après quoi Cheikh Béthio Thioune et Cie connaîtront leurs peines...