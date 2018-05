Momo - Nam, l'entente prometteuse qui anime le jeu des Lions du mini-foot

Le premier est milieu-offensif et joue à l'As Douanes, le second est défenseur et évolue au Jaraaf de Dakar. Ils sont de la même génération, malgré une nette différence d'âge.





Une longue histoire lie Momo Cissé et Moustapha Nam, deux Lions du mini-foot qui se sont affrontés en championnat sénégalais, de 2015-2016 à aujourd'hui. Partenaires en sélection depuis la Coupe du Monde de mini-foot en Tunisie, les deux habitants du quartier de Liberté 4 à Dakar sont devenus inséparables.



Ils se sont encore retrouvés à Tripoli, lieu de regroupement des hommes de Cheikh Sidy Bâ, qui prennent part à la CAN mini-foot, Libye 2018.



L'entente technique entre le leader du milieu Moustapha Nam, et le capitaine Momo Cissé a fait un bien fou à l'équipe nationale de mini-foot, lors de la dernière Coupe du monde, de bon augure pour cette CAN, en cours.



Combinaisons dans de petits espaces, jeu en une touche de balle, les deux joueurs se sont énormément cherchés et trouvés dans un terrain réduit, dans un registre assez particulier du foot à 6 : le douanier en meneur de jeu, le défenseur de Jaraaf en homme de base. C’est bien leur complicité naissante qui anime le jeu des joueurs de Cheikh Sidy Bâ. Ils ont été associés sur une dizaine de buts marqués au Mondial.

"On se connaissait, je sais ce qu'il aime faire, ce qu'il veut, lui aussi de moi. On voit qu'à l'entraînement ça marche. On va essayer de travailler ça et d'être au mieux pour la Coupe d’Afrique mini-foot", a commenté Momo Cissé. Cela n'a pas mis du temps à se mettre en place. Le jeu des Lions du mini-foot est aimanté par Nam, Momo Cissé est de plus en plus attiré par le leader offensif de l'équipe, qui le lui rend bien.



Et l'équipe n'est pas la même sans le gabelou, ni Momo Cissé, qui a rejoint le groupe lundi...