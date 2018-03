Momar Nguer, Me Moustapha Ndiaye, Ramatoulaye Diagne… qui sont les mentors de la Grande Rentrée Citoyenne 2018 ?

La 6ème édition de la Grande Rentrée Citoyenne (GRC), sera organisée ce jeudi 1er mars 2018 au Grand Théâtre National de Dakar. Sous la présidence effective du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Mary Teuw Niane, ce rendez-vous annuel initié par Amy Sarr Fall, Présidente du Club Intelligences Citoyennes,vise à encourager la jeunesse à cultiver l’excellence et promouvoir la citoyenneté, impératifs essentiels pour appréhender les défis contemporains.

Ainsi, cette 6ème édition va offrir un espace d’échanges et de partage d’expériences entre les cinq mentors choisis et les milliers de jeunes issus des écoles, instituts et autres universités venus des quatre coins du pays. Parmi les mentors, nous pouvons citer : Momar Nguer Vice-Président du Groupe mondial Total, Me Amadou Moustapha Ndiaye, Président Honoraire de la Chambre des Notaires du Sénégal, Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, Rectrice de l’Université de Thiès, Gabriel Fal, Président de CGF Bourse et Mme Yaye Astou Thiam Fall, Directrice Générale de l’Ecole des Techniques Internationales du Commerce de la Communication et des Affaires (Eticca).

La Grande Rentrée Citoyenne, qui a déjà mobilisé plus de 10 000 étudiants depuis son lancement en 2012, a enregistré en 2017, pour sa cinquième édition, la participation exceptionnelle du Président Macky Sall qui a offert à la jeunesse un moment historique d’échange avec leur Président.