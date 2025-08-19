Môle 8 du Port de Dakar : Pour un bout de « Kush », l'inévitable drame entre deux dockers


Môle 8 du Port de Dakar : Pour un bout de « Kush », l'inévitable drame entre deux dockers

L’horreur est survenue le 15 août dernier dans un hangar situé au Môle 8. Alia Camara (32 ans) a tué son compatriote Sadibou Gassama. Tous les deux, dockers au Port de Dakar, monnayaient leurs services à l'arrivée des navires. Pour éviter que les gendarmes ne les fassent sortir du Port après leur travail, Alia Camara et Sadibou Gassama se cachaient dans un hangar. 

Dans les colonnes de Libération, il a été rappelé que les deux compatriotes étaient aussi des adeptes du « Kush » surnommé la « drogue du zombie ». Le jour du drame, Sadibou Gassama, qui avait du « kush», avait refusé d'en donner un « tout petit peu » à Alia Camara qui lui en demandait avec insistance. 

 

Plus fort physiquement, Alia Camara s'est rué sur Sadibou Gassama pour arracher la drogue de ses mains. La victime a tenté de fuir en montant sur le hangar mais Alia Camara l'a violemment tiré vers le sol, rapporte  le confrère. Malheureusement dans la chute, la tête de Alia Camara a cogné une grosse pierre. Pris de panique, Alia Camara a tenté de fuir avant d'être arrêté par les gendarmes de la Brigade de la Zone des hydrocarbures. Le mis en cause a été déféré au parquet hier pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner.

