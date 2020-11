Mole 10 : L’usine SCASA en feu.

L’usine Scasa sise dans l'enceinte du Port autonome de Dakar a pris feu. L’usine est active dans la transformation des produits halieutiques. Filiale du groupe Dongwon, la Scasa (Société de conserverie en Afrique S.a) est membre du Top 3 mondial dans le domaine de la pêche et de la conserverie.



Elle est leader au Sénégal et probablement l’une des plus importantes au niveau de la sous-région. Aucune victime n’a été dénombrée pour le moment, l’origine de l’incendie reste inconnue.