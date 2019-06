Môle 1 de Dakar Port : La Douane réalise la plus grosse saisie de drogue de l’histoire du Sénégal (238 Kg de Cocaïne)

La Douane sénégalaise a saisi ce mercredi 26 juin 2019 à 2 H 30mn du matin, 238 Kg de Cocaïne au Môle 1 de Dakar Port.

La drogue a été découverte sur 4 véhicules dans un lot de 24 Renault neufs sur un bateau venant du Port de Paranagua (Brésil) et à destination de Luanda (Angola).

La Drogue est certifiée être de la Cocaïne par les services compétents. Actuellement, l’équipe Cynophile de la Douane continue les investigations sur place et la procédure est en cours pour passer au peigne fin tous les véhicules du lot.



Le BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES