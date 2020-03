Mokhtar Sourang, Front de résistance national (Frn) : « Nous sommes disposés ensemble à mener ce combat en mettant de côté nos appartenances religieuses et politiques »

Venu représenter des partis qui n’ont pas de représentation à l’Assemblée Nationale et qui sont au nombre de 50, Mokhtar Sourang a manifesté au chef de l’Etat, l’engagement de tous les partis qu’il représente à cette audience.



« Le front avait sorti un communiqué pour approuver les décisions. Nous sommes en guerre contre un ennemi. à la différence qu’on identifie d’habitude son ennemi mais ici on a un ennemi invisible. D’où l’intérêt de faire de cette bataille une bataille de tous. C’est le parti du Sénégal qui existe. Nous lui avons suggéré d’impliquer les leaders de l’opposition dans cette bataille, même à l’intérieur du pays car l’heure est extrêmement grave. Si on ne change pas nos comportements en respectant les prescriptions, ça sera la catastrophe. Nous pensons au secteur privé qui vit au jour le jour, aux Sénégalais qui ont des parents dans les pays infectés. Nous sommes disposés ensemble à mener ce combat en mettant de côté nos appartenances religieuses et politiques», a conclu le porte-parole des partis de l’opposition qui ne sont pas représentés à l’Assemblée Nationale.