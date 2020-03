Moïse Sarr, Secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'extérieur : « Le Sénégal fait partie des premiers pays à mesurer l'ampleur de la maladie »

Invité de l'édition spéciale de Dakaractu sur la situation du jour concernant la maladie du Coronavirus au Sénégal, le secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, s'est réjoui de la gestion anticipée de la pandémie du Covid-19 au Sénégal.







« Nous faisons partie des premiers gouvernements à mesurer l'ampleur de la maladie », s'est félicité Moïse Sarr.







Au secrétaire d'État de rassurer également sur le fait que tout le gouvernement, le ministre de la santé et de l'action sociale et la plus haute autorité du pays suivent de près l'évolution de la situation dans le pays comme dans la Diaspora.