Moise Sarr, Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur : « Le Président a pris des mesures fortes et salutaires contre le coronavirus »

« Je salue les mesures fortes et salutaires prises par le Président de la République allant dans le sens de stopper et de vaincre le coronavirus. J’apprécie par le même occasion, les déclarations des guides religieux du pays, des leaders politiques de tous bords, en somme, des forces vives de la Nation ayant réagi pour soutenir les orientations du chef de l’Etat ».



Telle est la réaction du Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargé des Sénégalais de l’Extérieur à la suite du Conseil présidentiel tenu samedi sur le coronavirus et qui a abouti à la prise de mesures phares par le Chef de l’Etat, Macky Sall, pour limiter la propagation de la maladie au Sénégal.







Par ailleurs, avant cette rencontre du Conseil national de gestion d’épidémies (CNGE), Moise D. Sarr a fait face, la veille, aux députés de la diaspora et des membres de la Commission des Affaires Etrangères, des Sénégalais de l’Extérieur et de l’intégration africaine de l’assemblée nationale.







La rencontre a été mise à profit pour aborder des questions d’intérêt commun relatives à la diaspora dans un contexte de pandémie de Covid-19 à l’échelle mondiale.







« Face à la situation de pandémie déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à la propagation rapide du virus à l’échelle mondiale en effet, le Secrétaire d’Etat et les députés, solidaires de nos compatriotes, les invitent à la prudence et au respect des consignes préventives et sanitaires édictées par les pays d’accueil pour limiter l’impact du virus », avaient-ils signé dans le communiqué conjoint ayant sanctionné la rencontre.







Alors que le Covid-19 continue de faire ravage dans le monde en dépit des efforts consentis par les Etats, le Secrétaire d’Etat et les députés ont tenu, à la suite Président de la République Macky Sall à exprimer tout leur soutien et leur compassion à tous les compatriotes vivants à l’étranger et plus particulièrement ceux qui résident dans les pays touchés par le Covid-19.







« Le Secrétaire d’Etat et les honorables députés invitent nos compatriotes à redoubler de vigilance, à limiter les déplacements au strict nécessaire et surtout à différer tout voyage vers le Sénégal, sauf en cas de nécessité. Ils en appellent à la responsabilité individuelle de chacun pour participer à l’effort national et collectif de lutte contre le Covid-19 ».







Aussi, Moise D. Sarr a-t-il réitéré « l’engagement constant du gouvernement à continuer à apporter secours et assistance à nos compatriotes surtout en ces moments difficiles ».







LIBÉRATION