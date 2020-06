« Mois Vert » : La Sonatel s'active dans la protection de l'environnement

Les responsables de la boite se sont consacrés les 4 et 5 juin et poursuivront pendant tout le mois avec des activités qui vont prendre les contours d'une protection d'arbres plantés. Et ce, par l’aménagement de pare-feux des périmètres reboisés.



« Les journées vertes seront aussi l'occasion de décliner le rapport Responsabilité sociétale d’entreprise de Sonatel qui regroupe toutes les activités réalisées en 2019 par le groupe dans sa politique Rse en cohérence avec les Objectifs du développement durable et la stratégie Sénégal numérique 2025 », nous apprend-on.



L’idée est de développer à travers communications et activités des thématiques liées à la protection de l’environnement et au développement durable. Un e-DSF environnement sur « qualité de l'air, quel impact pendant la crise Covid-19 » est prévu dans le cadre des activités. Il s'en suivra un atelier collaboratif avec l’UCG sur la gestion des déchets.



« Sonatel à travers ce dispositif entend élaborer le cadre parfait pour abriter une série d'activités citoyennes de sensibilisation, d'éducation environnementale et de promotion des gestes verts en vue d'impulser une dynamique autour du maintien d'un cadre de vie sain », renseigne le service presse de la Sonatel.



Une démarche de suivi et de sécurisation environnementale qui cadre parfaitement avec la vision et les directives de la direction générale de la société de Télécommunications.