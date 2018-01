Mohamed Salah : "Je suis sûr que Sadio Mané gagnera le Ballon d’Or"

Mohamed Salah est aux anges après son titre de meilleur joueur africain de l’année. L’Egyptien s’est confié Face à la presse à Accra après son sacre : “Ce prix est spécial pour moi et mon pays et pour tous les enfants en Afrique. J’ai toujours voulu être ici. Je veux être le meilleur joueur égyptien de l’histoire.”

Par ailleurs, il n’a pas manqué de faire un clin d’œil à son coéquipier de Liverpool. “Je suis très content d’être ici avec mon ami Sadio Mané. Je suis sûr qu’il gagnera ce trophée très bientôt”, a-t-il prédit. Sadio Mané a terminé troisième en 2016 et deuxième en 2017 pour le titre de meilleur joueur africain de l’année.