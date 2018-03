Mohamed Ndiaye « Rahma» : « Notre seule préoccupation doit être de rendre la monnaie de sa pièce au président Macky Sall en le réélisant au 1er tour»

Venu assister au meeting "taakousanou Saloum" à Kaoalck, Mohamed Ndiaye "Rahma" est revenu sur les relations entre les responsables de l'Apr. Selon le patron du mouvement "Rahma", tous les responsables de Kaolack, qui des postes de responsabilités ou non, doivent s'unir et se fixer comme objectif de réélire le président Macky Sall au premier tour. Pour ce faire, Mohamed Ndiaye d'appeler à mettre de côté les intérêts personnels.

Pour lui, c'est la seule chose qui compte car étant la chose la plus importante à faire pour le moment. Les ambitions personnelles viendront après, selon ses dires.

Mohamed Ndiaye "Rahma" de montrer son soutien indéfectible au ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et d'indiquer que la loyauté de celui-ci à l’endroit de Macky Sall est connue de tous. "Même les fous savent que Aly Ngouille, qui est un responsable de l'Apr, soutiendra le président Macky Sall. Il faut arrêter de profiter des situations pour raconter n'importe quoi. Il fallait écouter depuis le début pour voir ce que Aly Ngouille Ndiaye a dit avant d'arriver à ce qui a été révélé sélectivement au public. Il faut que l'opposition aille travailler sur le terrain au lieu de rester là à palabrer."

Parlant de la sortie de Youssou Ndour, "Rahma" de dire que la démocratie postule que celui qui n'est pas content se manifeste et parle au lieu d'agir tapis dans l'ombre pour détruire. En d’autres termes, il a agréé la démarche du ministre-conseiller.