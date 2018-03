Mohamed Ndiaye «Rahma» ( APR, Kaolack) : «Mon seul combat, c’est de travailler pour la réélection au 1er tour du Président Macky en 2019…»

Contribuer grandement à la réélection au premier tour de son Excellence M. le Président de la République Macky Sall demeure une préoccupation tenace de l’ambassadeur Itinérant Mohamed Ndiaye «Rahma».

A en croire ce responsable du parti présidentiel à Kaolack : « Cette guerre larvée qui existe entre responsables ne m’intéresse pas. Aujourd’hui, mon seul combat, c’est de travailler pour la réélection au premier tour du président Macky Sall à la présidentielle de 2019. Je m’y engage volontairement et, je ne suis pas obnubilé par des strapontins. Je suis d’avis que le Chef de l’Etat est en train de consentir toute une somme d’efforts pour élever le niveau de vie des populations et surtout dans notre terroir du Sine-Saloum», a dit Mohamed Ndiaye.

Avant de renchérir : « Je suis avec Macky par conviction. Je crois en son leadership que je juge susceptible de mener le Sénégal vers l’émergence. Aux dernières Locales, aux élections des membres du HCCT et aux dernières Législatives de 2017, je n’y ai été sur aucune liste, je n’étais candidat à rien et, pourtant, j'ai bataillé ferme pour lui offrir une large victoire. C’est pourquoi, je me garde de me mêler à toute histoire mesquine qui ne grandit pas ses auteurs. Cependant, je lance un appel à tous ceux qui veulent me rejoindre sur le terrain de l’action utile qui n’est rien d’autre que la réélection du président Macky».