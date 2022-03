Mohamed Fadel Fall, coordonnateur SYNPAP/RTS : « Nous sommes un syndicat de rupture »

Après sa mise en place, le syndicat des professionnels de l'audiovisuel publique (SYNPAP) a entamé ses activités. Le premier du genre consiste à informer ses adhérents des opportunités qui s'offrent à eux une fois confirmée leur adhésion.



Selon le coordonnateur, contrairement au terme utilisé par les autres syndicats, qui adoptent la rupture et les combats de gladiateurs avec le patronat, ils optent pour une plateforme de négociation avec la direction.

L'accord d'entreprise est la pomme de discorde entre cette intersyndicale et la direction.



"Les agents ont compris que ce sont leurs intérêts crypto personnels qui les intéressent et non les conditions de travail des agents. En plus, contrairement à eux, nous prenons en compte l'équité territoriale car la RTS n'est pas seulement à Dakar. Nous sommes un syndicat de rupture", a fait savoir Mohamed Fadel Fall...