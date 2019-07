Mohamed Diagne face à Dakaractu : « Nous ne sommes pas d’accord avec le Président sur… Les états-majors politiques sont fauchés, l’opposition ne pouvant battre le Chef de l’État, veut… »

Mohamed Diagne est le nouvel invité de votre émission « Face à Dakaractu ». Président de « Synergie Républicaine », un parti membre de « Benno », son parti garde sa liberté de parole, « nous ne sommes pas d’accord avec le Président sur tout » dira-t-il. « Mais nous avons changé de démarche dans notre façon de communiquer… » Sur les élections locales et leur probable report, Synergie Républicaine dit être en phase et pour plusieurs raisons, parmi lesquelles : « les états-majors politiques sont fauchés aussi bien le pouvoir que l’opposition ». Enfin, le Directeur de la formation et de la communication au Ministère de l’Education nationale, a pointé du doigt le système par rapport aux mauvais résultats enregistrés lors du Baccalauréat.