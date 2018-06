Mohamed Bachir dit Prince Mbacké invite les autorités à aider la jeunesse.

C'est en marge de la prière de l'Aïd El Filtr à la mosquée Massalikoul Djinan que le petit fils de Serigne Touba s'est fait l'avocat de la jeunesse. Mohamed Bachir surnommé le marabout de la jeunesse a plaidé la cause de la jeunesse. Selon lui, les autorités doivent accorder beaucoup plus d'importance à la jeunesse. Il déclare que cette dernière est l'avenir du pays, donc il urge que les dirigeants réfléchissent sur les voies et moyens à trouver pour mieux préparer cette jeunesse.