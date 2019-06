Mohamed Abdoul Malick Ibrahima Niass : « Le prix international Cheikh Ibrahim Niass a été institué en 2013 par le khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass... »

La cérémonie de remise du prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du Saint Coran, est prévue ce dimanche au niveau de la maison des hôtes communément appelée " Keurou Gane". Plus de 100 jeunes venant de divers horizons dont la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Rwanda etc, ont pris part à cette compétition qui s'est déroulée pendant des semaines à Médina Baye. Lors de la cérémonie de la nuit du destin (Laylatul Qadr), le coordinateur de ce prix, Mohamed Abdoul Malick Ibrahima Niass, a informé pour sa part que " le prix international Cheikh Ibrahim Niass a été institué en 2013 par le khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass qui dirige le Haut conseil de supervision avec à ses côtés son frère Cheikh Mouhamdou Mahi Ibrahim Niass, Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, Imam de la mosquée de Médina Baye et de Cheikh Mouhamadou Afiz Ould Nahwi de la Mauritanie..."