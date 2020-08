Mody Niang, ancien Inspecteur d’enseignement : « Il y a 25 dossiers de l’Ofnac sur la table du procureur »

Il a été question des révélations du livre « Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud », écrit par Pape Alé Niang. Le livre est un condensé de l’affaire relative aux détournements supposés au Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) que dirigeait l’actuel ministre de l’Ensei­gnement supérieur.



Poursuivant, Mody Niang dira : « Je prends sur moi de dire qu’il y a eu des malversations sur la gestion du Coud. J’ai lu le rapport de l’Ofnac. Sa gestion est scandaleuse. Je le dis, parce que c’est sur la base de lourds dossiers qui sont sur la table du procureur ».



Dans la procédure contre Pape Alé Niang intentée par Cheikh Oumar Hanne, ministre de l’Enseignement supérieur, Mody Niang est prévenu pour diffamation. Lors du procès qui s’est tenu hier soir, devant le Tribunal correctionnel, l’ancien Inspecteur d’enseignement a rejeté d’un revers de la main les faits qui lui sont reprochés.



« Je n’ai jamais été un membre de l’Ofnac. Pourquoi il me traite de bras armé de Nafi Ngom Keïta ? En quoi je suis son complice ? On me présente comme un maitre-chanteur. Il y a un complot qui se prépare. Je me sens plutôt diffamé. Et ce qui est grave, c’est qu’on m’accuse d’avoir diffamé sur ordre », s’est-il défendu.



« On m’a accusé, en soutenant que tout ce que j’écris, c’est Nafi qui me le dicte. Alors que j’ai commencé depuis 1980, et je l’ai connue en 2014. Je suis un homme digne et Nafi le sait », a jouté Mody Niang.