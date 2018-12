Modou Lô : « Si Balla Gaye opte pour une bagarre, il sera mis KO »

En face-to-face avec Balla Gaye 2, Modou Lô s'est livré sur son approche mentale du combat du 13 janvier prochain.



Le Roc des Parcelles Assainies "ne croit pas" BG2 "quand il clame qu'il est prêt à déposer son reliquat pour un combat de boxe". "S'il opte pour une bagarre, il sera mis KO. Il ne croit pas à ce qu'il dit. Tout le monde sait à quel point je tiens à ce combat. C'est mon combat et non celui de mes supporters. C'est un adversaire que j'avais déjà affronté. Je l'invite dans mon fief, au stade Léopold Sédar Senghor, où je vais le terrasser. J’ai encore des choses à prouver. Je remercie tous les lutteurs des Parcelles Assainies. Ceux qui étaient du voyage (en Espagne), mais aussi ceux qui n'étaient pas du voyage. Nous avons beaucoup travaillé", a dit le lutteur Modou Lô.



Son défi : revenir au plus haut niveau et renouer avec le succès. "Balla Gaye 2 a voulu m'affronter pour sortir du trou. Mais, il finira par retomber dans le trou noir. Battre Balla Gaye, c'est le cadet de mes soucis", a rassuré XLO...