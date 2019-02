Modou Kara Diop de Idy 2019 démolit la politique d’emploi de Macky Sall : "Le taux de chômage a augmenté de 11 à 15 % entre 2012 et 2019"

Le jeune cadre de Rewmi, Modou Kara Diop, se basant sur des chiffres de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), a souligné ce jeudi que le taux de chômage a augmenté de de 11 % à 15 % entre 2012 et 2019.



Pour ce membre de Idy 2019 invité à l’émission « Sur un air de campagne » diffusée en direct sur Dakaractu Tv, un projet comme l’Autoroute Ila Touba, financé par Exim Bank of China, ne profite pas aux nationaux. « Des politiques comme la DER (Délégation à entrepreneuriat rapide), montées pour capter un électoral, sont en déphasage avec les réalités du Sénégal », déplore encore M. Diop.



Répondant à son co-débatteur de Benno bokk yakkar qui doute de la faisabilité de la proposition du candidat Idrissa Seck qui promet de doter chaque commune du Sénégal d’un milliard une fois élu, Modou Kara a souligné « que l’acte 3 de la décentralisation a été mal fait ». « Il faut une réelle territorialisation des politiques publiques. La réforme dont notre candidat est porteur va faire en sorte que 60 % des budgets des collectivités locales aillent à l’investissement public. Le Sénégal ne s’arrête pas à Diamniadio », argumente-t-il.