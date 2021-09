Modou Diagne Fada (président Ldr/Yeesal) à Ziguinchor : « La bataille de Ziguinchor n’est pas seulement locale... Les populations de ne doivent pas se laisser entrainer dans des mains inexpertes… »

En tournée dans la région sud, le président de Ldr/Yeesal, Modou Diagne Fada, a rappelé que la capitale du sud « doit être gagnée, mais dans l’unité de la coalition BBY », car « elle représente un enjeu national malgré son statut local. »

Le DG de la Sonacos taclera l’opposition lors de cette rencontre à laquelle a pris part Benoît Sambou (Apr) qui n’a pas manqué de faire un témoignage appuyé sur Modou Diagne Fada. "M Fada a appris à la bonne école, sans brûler les étapes..."

M Diagne a aussi visité les installions de la Sonacos et des champs, dans le cadre de la contractualisation du nouveau programme avec les producteurs.

Pour un Modou Diagne Fada sans détours, « les populations ne doivent pas se laisser entraîner dans des mains inexpertes. Il faut que cet élan de pacification, de paix et de désenclavement continue pour qu’il ne puisse pas être stoppé parce qu’on aura confié tout simplement la mairie à des gens qui n’ont aucune ambition. Il s’agira bien cependant, dans cette région, de prendre notre revanche, car nous avons été surpris lors de la présidentielle. Il faudra montrer que c’était une erreur, un phénomène éphémère, mais que Ziguinchor reste un bastion acquis au président Macky Sall et BBY avec ces locales-là... »

Revenant sur les stratégies à adopter, il précise : « nous devons œuvrer pour l’unité de nos troupes d’abord, en nous oubliant un peu. Et que nous mettions en avant l’intérêt supérieur de la coalition ici à Ziguinchor. Et quand le président va désigner le candidat que tout le monde se mette en ordre de bataille, se plie à cette décision et mouille le maillot. Et il ne s’agira pas de dire oui sur le bout des lèvres, mais de dire oui « profondément » et de s’engager. Si tout le monde en fait autant, je ne vois pas comment l’opposition pourra gagner à Ziguinchor. La bataille de Ziguinchor n’est pas seulement locale, elle est aussi nationale pour remporter les locales au soir du 23 janvier 2022. »

Il poursuit : « on sait qu’à Ziguinchor ce n’est pas facile, mais je crois que Ldr/Yeesal est en train de tracer son sillon. C’est la raison pour laquelle nous avons exhorté nos frères et sœurs à se mettre à la disposition des responsables de BBY de la grande coalition présidentielle. Et quand le président rendra son arbitrage pour les locales, qu’ils puissent unanimement soutenir le choix du président Macky Sall à Ziguinchor... »



Au cours de cette rencontre, il a rappelé les réalisations du président de la République Macky Sall comme les boucles du Boudié, du Blouf et bientôt Kalounayes. La region est désenclavée avec la desserte quotidienne en avion, le pont de Marsassoum et Farafégné et les bateaux...