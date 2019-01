Modou Diagne Fada nostalgique : « Le Sopi a perdu son âme »

Dans l’entretien qu’il a accordé à votre site préféré et diffusé ce mardi, Modou Diagne Fada a, un chouia nostalgique, déclaré que « le Sopi a perdu son âme ». Il en veut preuve : il ne reste presque plus au Pds des personnalités ayant participé à la Longue Marche Bleue de 1974 à 2000. L’ancien ministre de la Santé, qui rappelle avoir été exclu de l’université du fait de son militantisme, se souvient des arrestations dont il a fait l’objet sous le régime de Abdou Diouf. « Je pouvais pourtant soutenir Abdou Diouf car tous mes parents et mes marabouts étaient à l’époque des socialistes. Si je suis entré en politique, c’est parce que je croyais en l’action de Me Abdoulaye Wade », recadre-t-il ses détracteurs.

L’invité de Dakaractu s’est aussi dit surpris par les attaques qui le prennent en cible depuis qu’il a rejoint le chef de l’Etat, alors que pense-t-il, « 80 % des leaders de l’actuelle opposition avaient appelé à voter contre Wade en 2012.

« Ceux-là, qui passaient leur temps à chanter les louanges de Macky Sall, n’ont-ils pas renié leurs valeurs ? » se demande-t-il ; non sans mettre en garde le peuple contre les "aventuriers" qui veulent diriger le Sénégal alors que, selon ses dires, ces derniers n'ont pas l'expérience requise.