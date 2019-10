Modou Diagne Fada, DG de la Sonacos : "Le financement pour la prochaine campagne agricole sera disponible à temps… Les objectifs fixés vont au delà de 85 mille tonnes"

Lors de sa tournée dans la région de Kaolack, le directeur général de la Sonacos a tenu à rassurer les producteurs sur l'ouverture imminente de la prochaine campagne et la disponibilité du financement pour l'achat des graines et autres. " Nous pensons que les mesures sont déjà prises pour une bonne organisation de la campagne, d'abord, par une disponibilité à temps du montant souhaité et nous pensons que cette année le financement de la campagne sera là à temps. Et la semaine prochaine, après la visite du BOS, c'est la filiale de la Banque Islamique qui finance la campagne arachidière, qui sera reçue par le président de la République, nous allons faire quelques annonces en direction de la population relativement aux financements, aux conditions de prêts et aux délais de remboursement qui ont été élargis…"



Modou Diagne Fada de préciser également que l'objectif de la Sonacos est de dépasser de loin les résultats de l'année dernière en terme de collectes. " Nous avions collecté l'année passée 85 mille tonnes, bien entendu les objectifs fixés pour cette année vont au delà de ce tonnage…"