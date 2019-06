Modou Diagne Fada : « La Sonacos de Kaolack tient encore debout… Nous avons constaté un stock d'écailles de plus de 5.000 tonnes... »

Le nouveau directeur général de la Sonacos a visité ce matin l'usine de Kaolack. Après avoir tenu une réunion à huis clos avec la direction et le personnel, Modou Diagne Fada, s'est rendu dans les différents départements de cette société. Au sortir de ce périple, Mr Diagne Fada a ainsi annoncé un plan de relance des activités de cette société qui, dit-il, n'a pas encore dit son dernier mot, en dépit de la vétusté de ses installations. " Il y a des efforts à faire. J'ai parlé tout à l'heure du plan de relance, mais aussi il y a des efforts à faire par la direction générale elle-même pour réparer un certain nombre d'équipements qui vont nous permettre de renforcer la capacité de pression d'huile brute d'arachide, mais aussi d'arriver à produire des tourteaux traités…" Selon le Dg de la Sonacos, " la Sonacos de Kaolack tient debout... Nous avons toutefois constaté un stock d'écailles de plus de 5.000 tonnes et nous pensons que les industries qui sont dans le secteur des aliments de bétail ou même ceux qui sont dans l'élevage devraient pouvoir intervenir pour soulager la Sonacos…"