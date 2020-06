Modou  Kabir Kane Médina Yoro Foula : « Hélas ! C’est un espoir mort-né avec l’arrêt des travaux de la boucle du Fouladou …Nous voulons que le président nous vienne en aide… »

L’espoir des populations de Médina Yoro Foula de voir le premier mètre carré de goudron s’effrite peu à peu. En effet, l’entreprise chargée des travaux routiers est partie depuis peu. Et aujourd’hui, avec les premières pluies, des inondations ont vu le jour du fait de l’inachèvement des travaux, chose inhabituelle dans ce département. Un constat fait par Modou Kabir Kane, président du Conseil départemental de la jeunesse du département.



À en croire Modou Kabir Kane « Hélas ! C’est un espoir mort-né avec l’arrêt de la boucle du Fouladou. Nous n’avons plus d’espoir car nous allons demeurer dans l’enclavement. Cependant, nous mettons le dossier sur la table du président de la République pour nous aider, car aucun des programmes dans le domaine des infrastructures routières, ou des recommandations et instructions que le président donne, n’aboutit dans notre département. Il y a même certains travaux qui sont très mal faits et ceci donne le tournis aux populations. Nous pensons que nous sommes mal considérés. Nous déplorons cette situation », a-t-il confié à Dakaractu/Kolda ce lundi 15 juin.



M. Kane de poursuivre : « en fait nous déplorons l’arrêt des travaux de la boucle du Fouladou depuis quelque temps. Il se trouve que cette boucle du Fouladou tant chantée par le président de la République et son gouvernement tardent à devenir une réalité pour les populations. Aujourd’hui avec les premières pluies nous avons connu des inondations et certaines maisons ont été gravement inondées à cause de ces travaux inachevés. L’entreprise chargée des travaux a plié bagages sans donner aucune explication. Les jeunes pensaient qu’avec ce projet nous allons voir le premier mètre de goudron... »