Modification du code pénal N°65-60 : L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité le projet de loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie

Une grande victoire s'est enfin matérialisée à l’issue de ces nombreuses luttes initiées par les femmes. En effet, c'est avec une volonté manifeste que le président de la République s'est résolument engagé dans cette lutte avec les femmes pour que des mesures dissuasives voire pénales puissent être prises à face à ces actes "inhumains". C'est ce qu'a d'ailleurs compris le ministre de la justice, qui a engagé tout son département dans cette perspective.

Ce matin, toutes les organisations, mouvements et la société civile dans lequels les femmes se retrouvent massivement, ont marqué de leur présence ce jour important pour elles et qui marquera certainement l'histoire en garantissant la cohésion sociale et en protégeant davantage les couches vulnérables que sont les femmes et les enfants.

Il y'a lieu aussi de préciser que cette loi prévoit de sanctionner les auteurs des agressions sexuelles à la hauteur de leurs forfaits.

Ainsi, toutes formes de violences faites à ces couches vulnérables sont prises en compte par le texte après examen, y compris celles exercées sur les personnes vivant avec un handicap, comme le précise d'ailleurs le ministre.

Les parlementaires comme Cheikh Tidiane Gadio ont salué cet engagement du chef de L'État à s'impliquer dans cette lutte. "Ce fléau est un crime abject qui doit être revu pour punir les violeurs...", dira l'ancien ministre des affaires étrangères.

En prenant la parole, le ministre de la justice estimera que " ce jour est un jour de consensus. Ce texte sera accompagné par des modifications au niveau des procédures pénales", dira le garde des sceaux.

En plus, la criminalisation de ces infractions rrègle en bonne partie les craintes des uns et des autres. Cependant, ces craintes doivent être ramenées à de justes proportions, pense le ministre de la justice. Du reste, le ministre soulignera qu'en cas d'atteinte d'une personne handicapée physique ou mentale, les mesures de sanction seront prises pour que le coupable soit condamné à perpétuité.

Et il a été aussi heureux de voir ce projet de loi voté à l'unanimité par les parlementaires. Il dira aux députés que le président de la République est tout autant sensible à toutes les préocupations des femmes. C'est donc une victoire pour toutes les femmes, Ajs, les femmes chics, le réseau "Siggil Jiggen" et toutes les autres associations qui ont participé à cette lutte qui n'a pas finalement été vaine.