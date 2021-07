Modification du code électoral : « L’Assemblée nationale passe en plénière lundi pour le vote »( Adji M. Kanouté, Vice-présidente du G. P BBY)

La représentation nationale s’est retrouvée cet après-midi en session extraordinaire pour lancer les discussions parlementaires sur le projet relatif au code électoral.



Après une brève rencontre de la conférence des présidents, la commission technique est retenue pour le samedi prochain. Parallèlement, la séance plénière sera pour le lundi qui suit.



En commission technique, tous les parlementaires devront échanger sur le document en leur possession et sur le code électoral qui sera étudié et qui a été mis à leur disposition ce jeudi pour ensuite, écouter le ministre de l’intérieur, toujours en commission technique.



Pour la plénière du lundi prochain, les discussions vont être plus larges pour procéder au vote du loi en question.



Après l’adoption du texte en conseil des ministres le 05 juillet dernier, la loi sur le code électoral doit, en urgence être promulguée six mois avant les élections pour notamment être dans les délais que la CEDEAO a fixés.



Malgré les points consensuels du dialogue politique enclenché depuis 2019, il est important de signifier que d’autres points restent toujours en suspens. On peut citer entre autres, celui qui concerne le bulletin unique, les cas Khalifa Sall et Karim Wade, la caution des candidats, de même que l’accord sur la désignation d’une personne neutre supervisant les élections.