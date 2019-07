Modernisation infrastructurelle : Momar Sène, un exemple pour une mutation permanente de l'hôpital principal.

Né le 06 août 1954, le directeur de l'hôpital principal de Dakar a tout simplement rejoint la vision du président Macky Sall et répondu ainsi aux priorités de la 2e phase du PSE. Officier valeureux et ayant obtenu plusieurs titres, l'ancien du prytanée militaire de Saint-Louis s'est encore illustré avec cette mise en place d'un projet d'équipements et de réhabilitation d'infrastructures. En effet, lors de cette cérémonie de ce vendredi qui a vu l'inauguration d'un certain nombres d'infrastructures et d'équipements comme des laboratoires d'analyses médicales, des plateaux et cabinets médicaux, des salles coronographiques et d'angioplastie sans oublier le portail qui a complètement changé la devanture de l'hôpital.

Le médecin général de brigade et médecin chef directeur, Momar Sène, a tenu à manifester toute sa reconnaissance à la banque de l'habitat du Sénégal et saluer ce partenariat gagnant-gagnant qui sera outre mesure le bénéfice des sénégalais...