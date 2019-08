Modernisation des moyens de paiement : « Faire un saut qualitatif et aller vers la digitalisation des paiements des services de l'État » (Cheikh Tidiane Diop, DG Trésor)

Le directeur général du trésor, à l'occasion de la première rencontre d'échanges et de partage sur "les Mercredis de l'AITS", a salué les innovations découlant de la vision du président et sous l'emprise du ministères des finances. Pour Cheikh Tidiane Diop, "les moyens d'encaissement et de paiement doivent utiliser de plus en plus les opportunités qu'offre la technologie". Dès lors, il estime que dans ce cadre, depuis 2015, le trésor est sur la plateforme des moyens de paiement moderne operationalisée par la Bceao. Il (le trésor) prévoit aussi, conformément aux instructions du ministre des finances, d'intégrer dans cette digitalisation le paiement des salaires des agents de l'État, le paiement des pensions ainsi qu'au paiement des bourses d'étudiants.