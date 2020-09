Modernisation des daara : Les maîtres coraniques invités à l'unité pour une meilleure prise en compte des intérêts communs.

En conférence de presse ce week-end, l'Association Mafatou Houle Bishri a invité les maîtres coraniques à l'unité pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations par les autorités.



"Nous invitons les maîtres coraniques à unir leurs forces pour qu'ensemble nous puissions bénéficier des efforts du gouvernement dans le cadre du programme de modernisation des daara. Car rien ne sert de s'en prendre aux autorités dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions", a invité le président de cette association, Serigne Abdou Lahad Samb.



Le maître coranique invite également le ministère de l'éducation et le ministère de la famille à rencontrer les maîtres coraniques pour échanger avec eux sur leurs conditions de vie et d'études.

Les maîtres coraniques regroupés autour de l'Association Mafatou Houle Bishri, invitent également le gouvernement sénégalais à allouer une partie du budget réservé à l'éducation nationale aux daara et à l'enseignement coranique.



"43% du budget national est réservé à l'éducation, mais les daara ne sont pas pris en compte par ce budget. Ce qui est injuste et déplorable.



Les daara doivent être mieux pris en compte par les programmes du gouvernement sénégalais. Car nous participons à l'éducation de la jeunesse du pays. Nous invitons également le gouvernement à multiplier les efforts à l'endroit des écoles coraniques du Sénégal", a conclu le président Abdou Lahad Samb...