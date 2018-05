Mode de financement et rentabilisation des infrastructures publiques à Diamniadio : Les éclairages du Dg de la Sogip, Gallo Bâ

En marge d'une visite de chantiers des infrastructures publiques comme le Complexe Dakar Arena, la Gare des gros porteurs, le Marché international et le Parc des expositions qui sortent de terre à Diamniadio, le Directeur général de la Sogip a apporté des éclairages sur le mode de financement et sur la rentabilisation de ces grands projets étatiques.

Gallo Bâ a révélé en ce qui concerne le mode de financement, que l'Etat du Sénégal fait des emprunts et finance la construction des infrastructures qu'il rentabilise dès reception. Selon le directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les poles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP), l'exemple a été donné avec l'hotel Radisson de Diamniadio qui est en cours de rentabilisation.